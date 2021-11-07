В Украине за сутки подтвердили 17,4 тыс. случаев COVID-19

Среди заболевших – 1119 детей и 195 медиков.
Умерло за сутки 449 человек, выздоровело 8520 пациентов, госпитализировано 5652 заболевших.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 075 433 случая COVID-19, умерло 72 084 человека, выздоровело 2 512 756 заболевших.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, за сутки в Украине провели 96 600 тестов на коронавирус, из которых 45 120 – методом ПЦР, 11 802 – методом ИФА и 39 678 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии провели 14,8 млн ПЦР-тестов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.