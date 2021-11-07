В Украине за сутки подтвердили 17,4 тыс. случаев COVID-19

В Украине за сутки выздоровело 8520 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

Среди заболевших – 1119 детей и 195 медиков.

Умерло за сутки 449 человек, выздоровело 8520 пациентов, госпитализировано 5652 заболевших.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 075 433 случая COVID-19, умерло 72 084 человека, выздоровело 2 512 756 заболевших.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за сутки в Украине провели 96 600 тестов на коронавирус, из которых 45 120 – методом ПЦР, 11 802 – методом ИФА и 39 678 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии провели 14,8 млн ПЦР-тестов.