Власти Польши пока не намерены вводить локдаун – премьер

Он заявил, что правительство рассматривает разные меры для борьбы с коронавирусом, в частности места для пациентов в больницах и возможности для вакцинации.
"Мы рассматриваем различные типы механизмов, которые могут снизить интенсивность передачи вируса, но не рассматриваем локдаун", – сказал глава правительства.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала пандемии в Польше подтверждено более 3 млн случаев коронавируса, умерло 77,7 тыс. человек, сообщает минздрав страны.
Вакцинация от COVID-19 в Польше стартовала 27 декабря 2020 года. По данным польского минздрава, в стране полностью привиты 20 млн пациентов. Население Польши – 38 млн человек.
В ближайшие недели правительство Польши планирует разрешить третью дозу вакцины от COVID-19 всем желающим.