Власти Польши пока не намерены вводить локдаун – премьер

Моравецкий: Мы рассматриваем различные типы механизмов, которые могут снизить интенсивность передачи вируса Фото: EPA

Он заявил, что правительство рассматривает разные меры для борьбы с коронавирусом, в частности места для пациентов в больницах и возможности для вакцинации.

"Мы рассматриваем различные типы механизмов, которые могут снизить интенсивность передачи вируса, но не рассматриваем локдаун", – сказал глава правительства.