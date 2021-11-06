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Власти Польши пока не намерены вводить локдаун – премьер

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Моравецкий: Мы рассматриваем различные типы механизмов, которые могут снизить интенсивность передачи вируса
Моравецкий: Мы рассматриваем различные типы механизмов, которые могут снизить интенсивность передачи вируса
Фото: EPA

Власти Польши не рассматривают возможности введения локдауна в стране. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 6 ноября, сообщают Wiadomości.

Он заявил, что правительство рассматривает разные меры для борьбы с коронавирусом, в частности места для пациентов в больницах и возможности для вакцинации.

"Мы рассматриваем различные типы механизмов, которые могут снизить интенсивность передачи вируса, но не рассматриваем локдаун", – сказал глава правительства.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в Польше подтверждено более 3 млн случаев коронавируса, умерло 77,7 тыс. человек, сообщает минздрав страны.

Вакцинация от COVID-19 в Польше стартовала 27 декабря 2020 года. По данным польского минздрава, в стране полностью привиты 20 млн пациентов. Население Польши – 38 млн человек.

В ближайшие недели правительство Польши планирует разрешить третью дозу вакцины от COVID-19 всем желающим.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Польша, Матеуш Моравецкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун
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