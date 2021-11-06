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В зоопарке в США у гиен подтвердили COVID-19. Ранее коронавирус обнаруживали здесь у тигров и львов

В зоопарке отметили, что гиены животные выносливые
В зоопарке отметили, что гиены – животные выносливые
Фото: Denver Zoo / Facebook

У двух гиен из зоопарка американского города Денвер (штат Колорадо) подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом 6 ноября проинформировал Facebook зоопарка.

"Подтверждаем, что две наши гиены – Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года, – получили положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19. [...] Считается, что это первые гиены, у которых подтвержден COVID-19 в мире", – говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что у заболевших животных наблюдаются легкие симптомы заболевания: легкая вялость, выделения из носа, периодический кашель.

"Гиены – стойкие, выносливые животные, которые, как известно, очень устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке. В остальном они здоровы, и ожидается, что они полностью выздоровеют", – подчеркнули представители зверинца.

https://www.facebook.com/DenverZoo/posts/10159887586902122

Гиены – не первые животные из зоопарка в Денвере, которые заболели COVID-19. 14 октября учреждение сообщало о заражении двух тигров, а 25 октября – об инфицировании 11 львов.

"Два наших тигра – Юрий и Никита – избавились от вируса и вернули себе нормальное здоровье, а все наши 11 львов либо полностью выздоровели, либо демонстрируют снижение уровня вируса. Теперь мы знаем, что многие другие виды могут быть восприимчивы к COVID-19", – рассказали в зоопарке 6 ноября.

Всего в зоопарке в Денвере 3 тыс. животных 450 видов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 США занимают первое место в мире – почти 46 млн из общего количества на планете в 248,5 млн.

Теги: США, здоровье, животные, зоопарк, Денвер, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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