ГОРДОН
 
 
МИР

У четырех львов в зоопарке Барселоны выявили COVID-19

В зоопарке Барселоны протестировали трех львиц и одного льва на коронавирусную инфекцию, тесты оказались положительными. Заболели COVID-19 также два сотрудника зоопарка.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Это второй случай COVID-19 у больших кошек, весной коронавирус выявили у львов и тигров в зоопарке Нью-Йорка
Это второй случай COVID-19 у больших кошек, весной коронавирус выявили у львов и тигров в зоопарке Нью-Йорка
Фото: depositphotos.com

В зоопарке Барселоны коронавирусную инфекцию подтвердили у 16-летних львиц Залы, Ним, Ран-Ран и у льва по кличке Киумбе. Об этом 8 декабря сообщает Reuters.

Животным сделали ПЦР-тесты после того, как сотрудники зоопарка выявили у них симптомы COVID-19, сказано в сообщении.

Проводится расследование для выяснения пути заражения животных. Власти Барселоны заявили, что коронавирус выявили также у двух работников зоопарка.

По информации Reuters, ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где весной у четырех тигров и трех львов был выявлен коронавирус, для консультации по лечению животных. Тогда у хищников наблюдалось легкое течение заболевания, похожее на грипп. Им была оказана помощь, тигры и львы выздоровели.

5 апреля в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке подтвердили коронавирус у малайской тигрицы, а спустя две недели болезнь выявили еще у семерых животных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к вечеру 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 67,74 млн человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Умерло 1,547 млн человек, выздоровело 43,64 млн пациентов.

Теги: Барселона, Испания, животные, Нью-Йорк, зоопарк, тигры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
  "Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
  "Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео
Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео
"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты
"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты
Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"
Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому G
"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа
"Очень цепляет", "Чувство, что проживаешь день вместе с вами". The Hardkiss показали фанам закулисье съемок нового клипа
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS