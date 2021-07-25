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В зоопарке в США снежный барс инфицировался коронавирусом, несмотря на меры предосторожности

Животное привить не успели
Животное привить не успели
Фото: San Diego Zoo / Facebook

В зоопарке американского города Сан-Диего (штат Калифорния) коронавирусную инфекцию подтвердили у не вакцинированного от COVID-19 снежного барса. Об этом зоопарк сообщил 23 июля.

Подозрения на коронавирус у самца снежного барса появились 22 июля, когда зоологи обратили внимание на кашель животного и выделения из его носа.

COVID-19 обнаружили в образцах фекалий животного.

Сотрудники зоопарка предположили, что воздействию инфекции подверглись также самка снежного барса и два амурских леопарда – все они живут вместе.

Вольер с заболевшим закрыли для посетителей, животных отправили на карантин. Отмечается, что снежный барс, у которого COVID-19 подтвердили, "чувствует себя хорошо и никаких дополнительных симптомов, кроме кашля и насморка, не имеет".

В зоопарке недоумевают, как инфекция могла попасть к снежному барсу с учетом усиленных протоколов безопасности.

В пресс-релизе отмечается, что зоопарк недавно получил в подарок от ветеринарной компании рекомбинантную очищенную вакцину для защиты животных от коронавируса и часть зверей успели привить. Самцов снежного барса еще не вакцинировали.

Associated Press уточняет, что инфицированного самца зовут Рамиль, ему девять лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, животные, карантин, зоопарк, Сан-Диего, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, животное
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