В зоопарке в США снежный барс инфицировался коронавирусом, несмотря на меры предосторожности

Подозрения на коронавирус у самца снежного барса появились 22 июля, когда зоологи обратили внимание на кашель животного и выделения из его носа.

COVID-19 обнаружили в образцах фекалий животного.

Сотрудники зоопарка предположили, что воздействию инфекции подверглись также самка снежного барса и два амурских леопарда – все они живут вместе.

Вольер с заболевшим закрыли для посетителей, животных отправили на карантин. Отмечается, что снежный барс, у которого COVID-19 подтвердили, "чувствует себя хорошо и никаких дополнительных симптомов, кроме кашля и насморка, не имеет".

В зоопарке недоумевают, как инфекция могла попасть к снежному барсу с учетом усиленных протоколов безопасности.

В пресс-релизе отмечается, что зоопарк недавно получил в подарок от ветеринарной компании рекомбинантную очищенную вакцину для защиты животных от коронавируса и часть зверей успели привить. Самцов снежного барса еще не вакцинировали.

Associated Press уточняет, что инфицированного самца зовут Рамиль, ему девять лет.