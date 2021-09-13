В США COVID-19 обнаружили у содержащихся в зоопарке горилл

Тестировать животных на COVID-19 принялись после появления у нескольких особей популяции кашля, выделений из носа и изменений аппетита.

В лаборатории Университета Джорджии коронавирус подтвердили, изучив образцы кала, мазки из носа и полости рта.

Всего в популяции горилл насчитывается 20 особей в четырех группах. Американский еврейский комитет сообщал 10 сентября, что инфицированы 13 горилл.

Как именно животные заразились, в зоопарке с полной уверенностью сказать не могут. Предположительно инфекция попала к гориллам от одного из членов бригады, которая ухаживала за популяцией. В день выхода на работу этот человек не имел симптомов COVID-19, он был полностью вакцинирован и одет в специальную одежду.

В зоопарке заявили, что гориллы "получают наилучшую медицинскую помощь".

"Зоопарк Атланты уже получил разрешение на использование и находился в очереди на получение вакцины Zoetis, созданной специально для животных. [...] Вакцина прибыла, и зоопарк Атланты проведет вакцинацию борнейских и суматранских орангутанов, суматранских тигров, африканских львов и дымчатого леопарда. По мере выздоровления гориллы также получат вакцину. Использование вакцины Zoetis в зоопарке Атланты было разрешено Министерством сельского хозяйства США (USDA) и ветеринаром штата Джорджия", – говорится в сообщении.