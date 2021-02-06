"Кусаются, как настоящие дикие животные". В нидерландском зоопарке вакцинировали двухмесячных львят от кошачьего гриппа. Фоторепортаж
Фото: burgerszoo.nl
Фото: burgerszoo.nl
Фото: burgerszoo.nl
Фото: burgerszoo.nl
Фото: burgerszoo.nl
Фото: burgerszoo.nl
Фото: burgerszoo.nl
Фото: burgerszoo.nl
В одном из крупнейших нидерландских зоопарков "Бургерс Зоо", расположенном в городе Арнем, вакцинировали от кошачьего гриппа тройню львят. Пресс-служба зоопарка сообщила
, что 4 февраля три маленькие львицы получили вторую и последнюю прививку от этой болезни. Кроме того, малышкам провели дегельментизацию с помощью белой пасты, которую распыляют в рот, и взвесили их. Сотрудники отметили, что львята здоровы и хорошо питаются. Они родились 26 ноября 2020 года и все еще пьют молоко матери. Чтобы провести медицинские процедуры, их мать переманили в соседний вольер куском мяса. После этого сотрудники зоопарка и ветеринар смогли взять детенышей за шиворот, так же, как это делает львица, и вакцинировать. Хотя львята еще малы, они уже могут неплохо защищаться с помощью когтей и зубов. "Это только второй раз (первый был во время первой прививки), когда львят трогали человеческие руки, это объясняет, почему они пытаются кусаться, как настоящие дикие животные", – говорится в сообщении зоопарка. Всего в зоопарке восемь львов: взрослый самец, две взрослые самки и пять детенышей (четыре самки и один самец).