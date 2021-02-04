В Мариуполе спасли оказавшихся на льдине собак, спасательная операция длилась девять часов

Собаки выбежали на лед в Азовском море и не смогли самостоятельно вернуться на берег. Достать их помог другой бродячий пес – он поплыл навстречу собратьям, и они рискнули приблизиться к спасателям.

Спасательную операцию удалось провести лишь, когда с берега ушли все зеваки Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе 2 февраля спасли семь собак, которые оказались в Азовском море на льдине в 300 метрах от берега. Об этом сообщает "Укринформ".

Собаки выбежали на лед на побережье Азовского моря в Приморском районе Мариуполя. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли.

Спасатели аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета на лодке забрали животных, попавших в ледовую ловушку. По данным телеканала "ТV7 Мариуполь", спасательная операция длилась около девяти часов, с 4 утра до часа дня.

Начальник муниципальной спасательной службы Александр Татай пояснил изданию "0629", как животные оказались на льду. "Отдыхающие бросали хлеб на лед. Собаки шли за ним, но назад вернуться уже не могли", – рассказал он.

Собак сначала пытался достать спасатель в гидрокостюме, но они убегали от него по льдам. Пробовали установить лестницу, но звери не смогли до нее добраться. Пришлось спускать лодку, хотя она рисковала застрять между льдинами.

На пирсе собрались жители города, которые мешали спасателям. Собаки, увидев людей, начали отдаляться от берега. Спасательную операцию удалось провести лишь, когда с берега ушли все зеваки. "Я сорвал горло, пока добился того, чтобы люди покинули берег. Собаки просто боялись подходить к берегу из-за большого скопления людей", – поделился Татай.

После ухода людей в воду с берега внезапно прыгнул бродячий пес и поплыл навстречу собратьям. Увидев его, собаки решили приблизиться к берегу. Тогда спасателям на лодке удалось подобраться к ним

По итогам операции пострадал один из спасателей – его укусили, и одна из собак – она упала в воду, и теперь находится на реабилитации в КП "Счастливые животные".