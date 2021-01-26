В аэропорту Вены в чемодане нашли десятки редких контрабандных хамелеонов

Животных пытались провезти контрабандой, но их заметили при досмотре багажа.

В аэропорту Вены 20 января нашли десятки хамелеонов, которых пытались провезти контрабандой. Об этом сообщает министерство финансов Австрии.



Рептилий заметили на рентгеновских установках во время проверки багажа. 74 хамелеона были обнаружены в носках и коробках. "Хамелеоны могут хорошо маскироваться в естественной среде, они не смогли перехитрить рентгеновский аппарат", – сказано в сообщении ведомства.

Исследования показали, что животные предназначались для черного рынка в Чехии. Их стоимость могла бы составить €37 тыс.

Фото: Bundesministerium für Finanzen / Facebook

Был арестован 56-летний мужчина, который прилетел из Танзании. Ему грозит штраф до €6 тыс.

Животных сразу же перевезли в зоопарк Шенбрунн в Вене, где их обследовали специалисты. Два хамелеона не пережили путешествие. Рептилии теперь обитают в террариумах, которые удовлетворяют их потребности, включая высокий уровень влажности почвы и прохладную среду.

Этот вид хамелеонов происходит с гор Усамбара, расположенных в дождливом и прохладном регионе Танзании, и находится под угрозой исчезновения.