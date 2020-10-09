Во Франции в зоопарке впервые за 30 лет родился жираф редкой породы

Детеныш жирафа Ротшильда родился в зоопарке Амневиля 28 сентября. По словам ученых, во Франции рождение детенышей жирафов "можно пересчитать по пальцам одной руки".

Имя новорожденному жирафу пока не дали Фото: ЕРА

Во французском зоопарке впервые за 30 лет на свет появился жираф редкой породы Giraffa Camelopardalis Rothschildi, или жираф Ротшильда. Об этом сообщает радиостанция RFI.

По словам ученых, во Франции рождение детенышей жирафов "можно пересчитать по пальцам одной руки" каждый год.

Жираф родился 28 сентября в зоопарке Амневиля, к югу от Люксембурга. Детеныш жирафа весит 57 кг, его рост 175 см.

Жираф Ротшильда – редкий вид жирафов, из которых только около 1,6 тыс. до сих пор живут на воле. Изолированные популяции жирафов Ротшильда обитают в саваннах, на лугах и в открытых лесах Уганды и Кении, а некоторые живут в охраняемых районах, таких как национальный парк Мерчисон-Фоллс в Уганде.

Средний рост взрослого жирафа Ротшильда составляет около пяти метров. Один из его характерных признаков – отсутствие пятен на ногах.

В ближайшие дни группа друзей зоопарка в Амневиле даст имя животному, сообщает RFI.

VIDEO: * A Rothschild's giraffe calf weighing 57 kilos and measuring 1.75 m tall filmed at Amnéville zoo, eastern France, where she was born on September 28. The species is one of the most endangered distinct populations of giraffe. pic.twitter.com/vWbccd2jt1 — AFP news agency (@AFP) October 7, 2020

Жираф Ротшильда был назван в честь основателя Музея естествознания в британском Тринге Уолтера Ротшильда. Также он известен под названием жираф Баринго – по названию области озера Баринго в Кении. В 2007 году было предложено выделить жирафа Ротшильда в самостоятельный вид, а не подвид.

Занесен в Международную красную книгу как стремительно вымирающий вид.