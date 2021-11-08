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В КГГА отстранили от работы семерых непривитых от COVID-19 работников

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Средний показатель вакцинации от COVID-19 среди всех структурных подразделений КГГА составляет почти 92%, отметил Загуменный
Средний показатель вакцинации от COVID-19 среди всех структурных подразделений КГГА составляет почти 92%, отметил Загуменный
Фото: depositphotos.com

В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы трех работников аппарата КГГА и четверых сотрудников департаментов, невакцинированных от COVID-19. Об этом 8 ноября рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, сообщается в Facebook городской госадминистрации.

"В целом, средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления) по оперативным данным на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в городе Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%", – отметил Загуменный.

По его словам, отстраненные работники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, установленного правительством, или после получения прививки от COVID-19 и предоставления подтверждающего документа.

Загуменный добавил, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется.

Кроме того, период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет и в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/4319367974853273

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

К 8 ноября хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса получили 11,4 млн украинцев, две – 7,9 млн. По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в Киеве одну прививку сделали почти 1,38 млн человек, две – 1,1 млн.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев. С 8 ноября в "красную" зону перешла Волынская область.

22 сентября глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что Министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.

Теги: Киев, Украина, КГГА, эпидемия, вакцинация, карантин, работа, Дмитрий Загуменный, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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