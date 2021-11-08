В КГГА отстранили от работы семерых непривитых от COVID-19 работников

Средний показатель вакцинации от COVID-19 среди всех структурных подразделений КГГА составляет почти 92%, отметил Загуменный Фото: depositphotos.com

"В целом, средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления) по оперативным данным на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в городе Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%", – отметил Загуменный.

По его словам, отстраненные работники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, установленного правительством, или после получения прививки от COVID-19 и предоставления подтверждающего документа.

Загуменный добавил, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется.

Кроме того, период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет и в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.