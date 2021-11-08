В Одессе отстранят 850 невакцинированных работников сферы образования

Чиновница рассказала, что жалоб от работников пока не было, ведь сегодня первый день действия приказа об отстранении непривитых сотрудников.
"850 человек должны быть отстранены без сохранения зарплаты. Пока не было жалоб по отстранению, но сегодня я их ожидаю", – отметила она.
По словам Буйневич, 850 человек – это преимущественно технические работники, а не учителя, поэтому отстранение в условиях дистанционного обучения не повлияет на учащихся. Кроме того, по словам чиновницы, педагоги, которые преподают дистанционно, тоже должны быть вакцинированы.
В настоящее время полностью вакцинированы работники в 310-й школе. Это учебное заведение I степени, где учатся начальные классы.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
Ляшко 7 ноября подтвердил, что с сегодняшнего дня не вакцинированные от COVID-19 учителя будут отстранены от выполнения своих должностных обязанностей на период карантина.