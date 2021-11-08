В Одессе отстранят 850 невакцинированных работников сферы образования

В Одессе полностью вакцинированы работники только в 310-й школе Фото: depositphotos.com

Чиновница рассказала, что жалоб от работников пока не было, ведь сегодня первый день действия приказа об отстранении непривитых сотрудников.

"850 человек должны быть отстранены без сохранения зарплаты. Пока не было жалоб по отстранению, но сегодня я их ожидаю", – отметила она.

По словам Буйневич, 850 человек – это преимущественно технические работники, а не учителя, поэтому отстранение в условиях дистанционного обучения не повлияет на учащихся. Кроме того, по словам чиновницы, педагоги, которые преподают дистанционно, тоже должны быть вакцинированы.

В настоящее время полностью вакцинированы работники в 310-й школе. Это учебное заведение I степени, где учатся начальные классы.