На Буковине отстранили от работы почти 400 невакцинированных работников сферы образования

На Буковине от COVID-19 вакцинированы 98% педагогов Фото: depositphotos.com

Решение об отстранении принимают непосредственно руководители учебных заведений после проверки справки о вакцинации или противопоказаниях.

В настоящее время в Черновицкой области работают около 31 тыс. педагогов, 98% из которых вакцинированы.

По данным СНБО, в общей сложности на Буковине первую дозу вакцины получили более 210 тыс. человек, двумя дозами привиты почти 147 тыс. граждан.