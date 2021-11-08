На Буковине отстранили от работы почти 400 невакцинированных работников сферы образования

Решение об отстранении принимают непосредственно руководители учебных заведений после проверки справки о вакцинации или противопоказаниях.
В настоящее время в Черновицкой области работают около 31 тыс. педагогов, 98% из которых вакцинированы.
По данным СНБО, в общей сложности на Буковине первую дозу вакцины получили более 210 тыс. человек, двумя дозами привиты почти 147 тыс. граждан.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
Ляшко 7 ноября подтвердил, что с сегодняшнего дня не вакцинированные от COVID-19 учителя будут отстранены от выполнения своих должностных обязанностей на период карантина.
В Одессе 8 ноября отстранили от работы 850 невакцинированных работников сферы образования.