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На Буковине отстранили от работы почти 400 невакцинированных работников сферы образования

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На Буковине от COVID-19 вакцинированы 98% педагогов
На Буковине от COVID-19 вакцинированы 98% педагогов
Фото: depositphotos.com

В Черновицкой области от работы отстранены 378 педагогов, у которых не было сертификата о вакцинации от COVID-19. По словам главы департамента образования и науки Черновицкой ОГА Людвиги Цуркан, эта цифра может меняться, так как отстраненные учителя, сделав хотя бы одну прививку, снова могут работать, сообщает 8 ноября Zaxid.net.

Решение об отстранении принимают непосредственно руководители учебных заведений после проверки справки о вакцинации или противопоказаниях.

В настоящее время в Черновицкой области работают около 31 тыс. педагогов, 98% из которых вакцинированы

По данным СНБО, в общей сложности на Буковине первую дозу вакцины получили более 210 тыс. человек, двумя дозами привиты почти 147 тыс. граждан. 

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

Ляшко 7 ноября подтвердил, что с сегодняшнего дня не вакцинированные от COVID-19 учителя будут отстранены от выполнения своих должностных обязанностей на период карантина.

В Одессе 8 ноября отстранили от работы 850 невакцинированных работников сферы образования. 

Теги: Украина, образование, вакцинация, школы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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