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"С ним должны обращаться достойно". Послы ЕС и США отреагировали на ситуацию с Саакашвили

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Саакашвили вчера перевели в тюремную больницу, он продолжает голодовку уже 40 дней (снимок сделан 9 ноября в Тбилиси во время акции в поддержку политика)
Саакашвили вчера перевели в тюремную больницу, он продолжает голодовку уже 40 дней (снимок сделан 9 ноября в Тбилиси во время акции в поддержку политика)
Фото: ЕРА

США внимательно следят за ситуацией с арестом и состоянием здоровья третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом посол США в Грузии Келли Дегнан заявила во время общения с журналистами в Батуми 9 ноября, грузинская служба "Радио Свобода" вела трансляцию в Facebook.

"Мы по-прежнему обеспокоены состоянием его здоровья. После оценки медицинской группы, что он находится перед серьезными рисками и нуждается в срочном лечении, а также после сегодняшнего заявления омбудсмена о том, что больницы Глданской тюрьмы №18 недостаточно, мы призываем власть обеспечить, чтобы Саакашвили немедленно получил необходимое медицинское обслуживание, в котором он нуждается, в полностью оснащенном медучреждении", – сказала дипломат и призвала Саакашвили принять рекомендации врачей и согласиться на лечение, которое они считают необходимым. 

Она назвала ситуацию вокруг политика очень чувствительной и эмоциональной. 

"Теперь приоритеты должны быть сосредоточены на психическом здоровье и физическом благополучии Саакашвили. Наша активная рекомендация правительству – предоставить ему необходимую медицинскую и психологическую помощь. С ним должны обращаться справедливо, достойно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами. В любой стране правительство обязано защищать заключенных от насилия и обеспечивать им медицинскую помощь и безопасность", – подчеркнула Дегнан. 

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель во время онлайн-встречи с представителями правозащитной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" сказал, что ЕС тоже внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Саакашвили, пишет "Новости-Грузия".

"С самого начала Евросоюз дал понять, что защита интересов Саакашвили и правовой процесс являются важными и это полностью является ответственностью властей Грузии. Эти права включают его представление в прозрачном и справедливом суде, право на адекватное здравоохранение, а также на сохранение приватности и достоинства во время пребывания в тюрьме. Правительство Грузии должно всячески стараться соблюдать эти права", – подчеркнул он.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 40-й день.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси).

Позже в тюрьму, куда перевели Саакашвили, привезли устройство для проведения компьютерной томографии, а к ее зданию подогнали водомет. Третий президент Грузии сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем.

Саакашвили сообщал 8 ноября, что при переводе в больницу его вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы, при этом он оказал сопротивление.

Ломджария, которая встретилась с Саакашвили, подтвердила, что Саакашвили отказался от осмотра врача по поводу физических повреждений, которые мог получить во время перевода в тюремную больницу, сообщило издание "Новости-Грузия".

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения.

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Михаил Саакашвили, лечение, дипломаты, Евросоюз, послы, задержание Саакашвили в Грузии
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