"С ним должны обращаться достойно". Послы ЕС и США отреагировали на ситуацию с Саакашвили

Саакашвили вчера перевели в тюремную больницу, он продолжает голодовку уже 40 дней (снимок сделан 9 ноября в Тбилиси во время акции в поддержку политика) Фото: ЕРА

"Мы по-прежнему обеспокоены состоянием его здоровья. После оценки медицинской группы, что он находится перед серьезными рисками и нуждается в срочном лечении, а также после сегодняшнего заявления омбудсмена о том, что больницы Глданской тюрьмы №18 недостаточно, мы призываем власть обеспечить, чтобы Саакашвили немедленно получил необходимое медицинское обслуживание, в котором он нуждается, в полностью оснащенном медучреждении", – сказала дипломат и призвала Саакашвили принять рекомендации врачей и согласиться на лечение, которое они считают необходимым.

Она назвала ситуацию вокруг политика очень чувствительной и эмоциональной.

"Теперь приоритеты должны быть сосредоточены на психическом здоровье и физическом благополучии Саакашвили. Наша активная рекомендация правительству – предоставить ему необходимую медицинскую и психологическую помощь. С ним должны обращаться справедливо, достойно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами. В любой стране правительство обязано защищать заключенных от насилия и обеспечивать им медицинскую помощь и безопасность", – подчеркнула Дегнан.

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель во время онлайн-встречи с представителями правозащитной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" сказал, что ЕС тоже внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Саакашвили, пишет "Новости-Грузия".

"С самого начала Евросоюз дал понять, что защита интересов Саакашвили и правовой процесс являются важными и это полностью является ответственностью властей Грузии. Эти права включают его представление в прозрачном и справедливом суде, право на адекватное здравоохранение, а также на сохранение приватности и достоинства во время пребывания в тюрьме. Правительство Грузии должно всячески стараться соблюдать эти права", – подчеркнул он.