Замглавы МИД Украины обсудил с послом Грузии в Украине ситуацию с Саакашвили

Собеседники "уделили особое внимание" ситуации с гражданином Украины, экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили.

"Посол Грузии, в частности, подробно проинформировал об обстоятельствах его перевода в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани. Николай Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за границей является приоритетом для Украинского государства. Замминистра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной", – говорится в сообщении.

Также Точицкий и Закарашвили обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и Грузии, а также обменялись мнениями по поводу дальнейших совместных действий в рамках "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства" 15 декабря 2021 года.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 39-й день.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси).

Позже в тюрьму, куда перевели Саакашвили, привезли устройство для проведения компьютерной томографии, а к ее зданию подогнали водомет. Третий президент Грузии сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем.

Саакашвили сообщал 8 ноября, что при переводе в больницу его вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы, при этом он оказал сопротивление.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария, которая встретилась с Саакашвили, подтвердила, что Саакашвили отказался от осмотра врача по поводу физических повреждений, которые мог получить во время перевода в тюремную больницу, сообщил "Новости-Грузия".

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения.

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили.