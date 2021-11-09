Саакашвили сообщил, что его обманом перевезли в тюремную больницу. Он поверил, что едет в гражданский госпиталь

В понедельник пенитенциарная служба опубликовала в Facebook видеозапись, как Саакашвили без какого-либо сопротивления покидает свою камеру в руставской тюрьме.

Саакашвили сказали, что переводят в мультифункциональную (гражданскую) больницу на основании решения консилиума врачей, отметила Ломджария. Поэтому "он спокойно попрощался с врачами и сотрудниками тюрьмы в Рустави".

Экс-президент Грузии понял, что его обманули, когда его на автомобиле скорой помощи доставили во двор тюрьмы в Глдани, от перевода в которую он категорически отказывался.

Саакашвили отказался покидать машину, после чего его завели в учреждение силой, сообщила Ломджария, ссылаясь на слова экс-президента.

Возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала в Facebook, что экс-президент Грузии оказывал сопротивление после того, как понял, что его обманули.

"Это такой позор… он собирался в больницу, но его перевели в Глданскую тюрьму. Там сейчас очень неспокойная обстановка. Потому что оказывается психологическое влияние. Заключенные кричат, выключают свет – это очень опасно", – подчеркнула Ясько.