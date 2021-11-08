Депутаты Верховной Рады обратились к президенту и премьер-министру Грузии. Просят вернуть Саакашвили в Украину

Саакашвили голодает 39-й день, сегодня его перевели из колонии в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси Фото: ЕРА

Обращение изданию "ГОРДОН" предоставили его инициаторы.

В документе парламентарии обращают внимание, что Украину и Грузию объединяют "традиционно дружеские отношения и проверенное временем стратегическое партнерство", они благодарят Грузию за участие Гарибашвили в саммите Крымской платформы и поддержку инициатив Украины на международных площадках.

"Наши два народа знают самую высокую цену свободы и без колебаний готовы ее защищать и отстаивать за счет своей жизни. В основе нашей жизнедеятельности прочно укоренены принципы уважения фундаментальных прав человека. Понимая это, мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг ареста и заключения гражданина Украины Михаила Саакашвили", – заявили нардепы.

Они подчеркнули, что защита прав экс-президента Грузии является правом и обязательством Украины, гражданином которой тот является с 2015 года.

"Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михаила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михаила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михаилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья, обеспечить Михаилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты, как можно скорее вернуть Михаила Саакашвили в Украину", – добавили авторы обращения.

Согласно сопроводительным материалам, исходящий документ зарегистрировали 6 ноября.

Документ подписали 89 парламентариев, среди них – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его коллеги по фракции Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Елена Шуляк, Михаил Радуцкий, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк и ряд нардепов от этой партии, также в списке есть представители "Батьківщини".