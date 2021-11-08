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Саакашвили голодает 39-й день. Его сторонники объявили голодовку под тюрьмой

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После масштабного протеста часть демонстрантов остались продолжать акцию под тюрьмой
После масштабного протеста часть демонстрантов остались продолжать акцию под тюрьмой
Фото: EPA

Экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме голодает 39-й день. Ряд его сторонников объявили голодовку под стенами тюрьмы в Рустави, сообщило 7 ноября "Новости-Грузия".

После масштабной субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов приняли решение продолжать протест на месте. Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован. Сообщается, что  у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлено девять палаток.

По информации СМИ, до 10 сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку. В их числе тележурналист, корреспондент телеканала "Мтавари" Гигла Туманишвили.

Лидеры партии Саакашвили "Единое национальное движение" накануне предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента. В случае невыполнения требований они обещают "собрать всю Грузию" на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 ноября.

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условия голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, акции протеста, задержание Саакашвили в Грузии
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