Саакашвили голодает 39-й день. Его сторонники объявили голодовку под тюрьмой

После масштабной субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов приняли решение продолжать протест на месте. Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован. Сообщается, что у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлено девять палаток.

По информации СМИ, до 10 сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку. В их числе тележурналист, корреспондент телеканала "Мтавари" Гигла Туманишвили.

Лидеры партии Саакашвили "Единое национальное движение" накануне предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента. В случае невыполнения требований они обещают "собрать всю Грузию" на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 ноября.

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условия голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".