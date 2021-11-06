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Власти Грузии показали "факты приема пищи" Саакашвили. В ответ он отказался от всего входящего в протокол о голодовке

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Видео снимали якобы 1, 2 и 3 ноября
Видео снимали якобы 1, 2 и 3 ноября
Скриншот: სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

Пенитенциарная служба Грузии опубликовала 6 ноября в Facebook видео из тюрьмы в грузинском Рустави, где голодает бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. Ведомство утверждает, что политик принимает пищу.

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня", – заявило ведомство.

На ролике указана дата съемки – 1 ноября, 2 ноября, 3 ноября.

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/videos/1240785649667305/

На странице экс-президента Грузии в Facebook опубликовали 6 ноября реакцию Саакашвили.

"После 30 октября по рекомендации тюремного медицинского департамента и после проверки, что это полностью включено в протокол о голодовке, я получил несколько бутылок сока. Я не принимаю еды, несмотря на настойчивые предложения некоторых членов совета и местных врачей, и все, что я принимаю, оформляется и подписывается", – объяснил политик.

Экс-президент заявил, что с утра 6 ноября, "чтобы окончательно исключить любые бесстыдные предположения, направленные на дискредитацию и оскорбление", он отказывается принимать все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

"Не могу вас обманывать, мое состояние, по моим ощущениям, резко ухудшилось, и, думаю, вскоре неминуемо серьезное осложнение. Некоторые сложности уже очевидны, и в последние дни администрации уже пришлось вызывать нескольких сторонних специалистов", – рассказал Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/424552562373680

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит уже 37 дней. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, заключенные, голод, голодовка, врачи, витамины, ролик
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