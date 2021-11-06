Власти Грузии показали "факты приема пищи" Саакашвили. В ответ он отказался от всего входящего в протокол о голодовке

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня", – заявило ведомство.

На ролике указана дата съемки – 1 ноября, 2 ноября, 3 ноября.

На странице экс-президента Грузии в Facebook опубликовали 6 ноября реакцию Саакашвили.

"После 30 октября по рекомендации тюремного медицинского департамента и после проверки, что это полностью включено в протокол о голодовке, я получил несколько бутылок сока. Я не принимаю еды, несмотря на настойчивые предложения некоторых членов совета и местных врачей, и все, что я принимаю, оформляется и подписывается", – объяснил политик.

Экс-президент заявил, что с утра 6 ноября, "чтобы окончательно исключить любые бесстыдные предположения, направленные на дискредитацию и оскорбление", он отказывается принимать все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

"Не могу вас обманывать, мое состояние, по моим ощущениям, резко ухудшилось, и, думаю, вскоре неминуемо серьезное осложнение. Некоторые сложности уже очевидны, и в последние дни администрации уже пришлось вызывать нескольких сторонних специалистов", – рассказал Саакашвили.