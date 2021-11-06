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Мать Саакашвили: В армии сын боролся за справедливость, заступался за других и сидел на гауптвахте

 
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Мать Саакашвили рассказала, что сыну в армии приходилось драться за других
Мать Саакашвили рассказала, что сыну в армии приходилось драться за других
Фото: ЕРА

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили в свое время уходил в армию "комнатным мальчиком". Об этом в программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщила его мать, доктор исторических наук Гиули Аласания.

Она отметила, что в армии Саакашвили служил в Украине.

"Два года, как было тогда принято. И конечно, мы очень волновались дома, потому что это были годы, когда дедовщина была очень распространена везде и всюду. Мы по очереди его навещали. Приезжали туда и навещали. В общем, вначале, конечно, это был все-таки комнатный мальчик. Он таким ушел: отправился в армию. Но потом он там научился всему, что полагается знать – обращению с оружием разным…" – сказала она.

Мать Саакашвили считает, что "это была тоже определенная школа для него".

"Он стал более самостоятельным, более выносливым. И всегда там ему тоже, когда он был в армии, приходилось бороться за справедливость. Причем часто за других приходилось заступаться. И поэтому он какое-то время проводил на гауптвахте", – объяснила Аласания.

По ее словам, сыну приходилось драться за других.

"Он однажды сказал, что "у меня была слава бунтаря", что вот такой бунтарь завелся у них. "Зато мы там подружились очень со многими хорошими ребятами". И эта дружба потом продолжалась уже в Киеве, по возвращении", – отметила мать Саакашвили.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, оружие, армия, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, гауптвахта, Гиули Аласания, мать
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