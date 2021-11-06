Мать Саакашвили: В армии сын боролся за справедливость, заступался за других и сидел на гауптвахте

Она отметила, что в армии Саакашвили служил в Украине.

"Два года, как было тогда принято. И конечно, мы очень волновались дома, потому что это были годы, когда дедовщина была очень распространена везде и всюду. Мы по очереди его навещали. Приезжали туда и навещали. В общем, вначале, конечно, это был все-таки комнатный мальчик. Он таким ушел: отправился в армию. Но потом он там научился всему, что полагается знать – обращению с оружием разным…" – сказала она.

Мать Саакашвили считает, что "это была тоже определенная школа для него".

"Он стал более самостоятельным, более выносливым. И всегда там ему тоже, когда он был в армии, приходилось бороться за справедливость. Причем часто за других приходилось заступаться. И поэтому он какое-то время проводил на гауптвахте", – объяснила Аласания.

По ее словам, сыну приходилось драться за других.

"Он однажды сказал, что "у меня была слава бунтаря", что вот такой бунтарь завелся у них. "Зато мы там подружились очень со многими хорошими ребятами". И эта дружба потом продолжалась уже в Киеве, по возвращении", – отметила мать Саакашвили.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube