Саакашвили голодает 37-й день. Адвокат заявляет, что он в тяжелом состоянии, "ожидается коллапс"

"Состояние Михаила Саакашвили не относится ни к легкой, ни к нормальной категории, он находится в тяжелом состоянии… Сегодня я еще раз убедился в том, что он шатается и к нему приставлено намного больше сопровождающих для того, чтобы по пути он не упал", – сказал Гварамия.

Он добавил, что политик уже не в том состоянии, чтобы "полностью контролировать ситуацию психологически". Исходя из этого, Гварамия отметил, что некоторые заявления экс-президента "могут быть взаимоисключающими" и нелогичными.

Адвокат призвал не судить о состоянии третьего президента Грузии, основываясь только на результатах анализов. Гварамия также снова потребовал от властей страны перевести Саакашвили в частную многопрофильную клинику.

"Давайте говорить о том, что видим. Лично я ничего хорошего здесь не вижу, ситуация очень тяжелая, не обнадеживающая, ожидается коллапс. Как мне сказал сам Саакашвили, по его ощущениям, у него осталось очень мало времени… Что произойдет после коллапса, никто не знает. В реальности это означает обречение на смерть", – заявил Гварамия.

Лечащий врач Саакашвили Нико Кипшидзе сообщил также, что у его пациента начались проблемы с глазами и ухом.