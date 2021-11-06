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Мать Саакашвили: После того как сын перестал быть президентом, власти пытаются все, что он сделал, разрушить, вернуть нас даже не в СССР, а куда-то дальше

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Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004 2013 годах
Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах
Фото: EPA

В Грузии сохраняются государственные институты, организованные при власти Михаила Саакашвили, но откат после реформ достаточно силен для массового выезда молодежи, заявила мать Саакашвили Гиули Аласания. Об этом она сказала в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналистка спросила, насколько изменилась ситуация в стране за годы, прошедшие после того, как Саакашвили перестал быть президентом.

"Они, конечно, сразу хотели все это разрушать и снимать. И по сей день это продолжается. Но вот по инерции… Настолько сильные, видимо, были эти институты, что вот так сразу их разрушить не получилось. Но, конечно, работа над этим делом продолжается: чтобы все это разрушить, снести и вернуть нас – я не знаю – даже не в Советский Союз, а куда-то дальше", – сказала Аласания.

В результате, по ее словам, очень много молодежи сейчас уезжает. Она сравнила ситуацию с 90-ми годами, когда в Грузии происходили вооруженные столкновения и многие покинули страну.

"И сейчас вот при этой власти тоже больше миллиона населения выехало. А Грузия – и так маленькая страна. Причем уезжают самые умные, образованные, способные, которые и физически сильные. А кто остается? Часто очень страдают дети, конечно. Потому что представьте себе: мамы уезжают и детей своих, иногда малолетних совсем, оставляют на дедушек, бабушек. Или оставляют своим мужьям. Представьте положение этих детей", – добавила Аласания.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Период его власти характеризуют борьбой с коррупцией и кардинальными реформами, в частности полиции. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, реформы, политика, Гиули Аласания
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