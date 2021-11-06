Мать Саакашвили: После того как сын перестал быть президентом, власти пытаются все, что он сделал, разрушить, вернуть нас даже не в СССР, а куда-то дальше

Журналистка спросила, насколько изменилась ситуация в стране за годы, прошедшие после того, как Саакашвили перестал быть президентом.

"Они, конечно, сразу хотели все это разрушать и снимать. И по сей день это продолжается. Но вот по инерции… Настолько сильные, видимо, были эти институты, что вот так сразу их разрушить не получилось. Но, конечно, работа над этим делом продолжается: чтобы все это разрушить, снести и вернуть нас – я не знаю – даже не в Советский Союз, а куда-то дальше", – сказала Аласания.

В результате, по ее словам, очень много молодежи сейчас уезжает. Она сравнила ситуацию с 90-ми годами, когда в Грузии происходили вооруженные столкновения и многие покинули страну.

"И сейчас вот при этой власти тоже больше миллиона населения выехало. А Грузия – и так маленькая страна. Причем уезжают самые умные, образованные, способные, которые и физически сильные. А кто остается? Часто очень страдают дети, конечно. Потому что представьте себе: мамы уезжают и детей своих, иногда малолетних совсем, оставляют на дедушек, бабушек. Или оставляют своим мужьям. Представьте положение этих детей", – добавила Аласания.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube