В МИД Грузии заявили, что не получали официальных запросов от Украины об экстрадиции Саакашвили

Залкалиани говорит, что не разговаривал со своим украинским коллегой, премьер-министром или президентом страны о том, чтобы отвезти Саакашвили в гражданскую клинику или экстрадировать.

Грузинский министр считает, что разговоры об экстрадиции Саакашвили "юридически бессмысленны". По его словам, такого сообщения об экстрадиции по каким-либо официальным каналам он не получал.

Он подчеркнул, что экстрадиция происходит, когда тот или иной человек совершил преступление в стране, а информации о преступлениях Саакашвили в Украине у Грузии нет.

Министр также сообщил, что грузинский посол встретился с украинским омбудсменом и объяснил ей, что в пенитенциарной системе Саакашвили "созданы все условия для лечения в соответствии с международными стандартами". Еще раз говорю вам со всей ответственностью, последний раз я встречался со своим украинским коллегой в Глазго.