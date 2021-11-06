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Мать Саакашвили: Когда я переживала за сына? Когда он по крыше бегал. Я смотрела за этим дома по телевизору. Страшное ощущение

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Мать Саакашвили: Сидишь и ничем помочь не можешь. Страшное ощущение. Лучше, когда что-то случается с тобой, чем с твоим ребенком
Мать Саакашвили: Сидишь и ничем помочь не можешь. Страшное ощущение. Лучше, когда что-то случается с тобой, чем с твоим ребенком
Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося сейчас в тюрьме, Гиули Аласания в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала о самых опасных моментах в жизни политика, когда она переживала за его жизнь.

"Это, между прочим, с Украиной было связано. Вот когда он по крыше бегал. А я была дома и – можете себе представить? – смотрела за всем этим по телевидению. Это был ужас, конечно. И главное – сидишь и ничем помочь не можешь. Страшное ощущение. Вы сами знаете, что всегда лучше, когда что-то случается с тобой, чем с твоим ребенком", – сказала Аласания.

Она отметила, что после этих событий 2017 года Саакашвили попал в тюрьму.

"Хотя там оказалась судья очень честный человек, которая, по-моему, как раз потеряла работу из-за того, что она пришла к такому решению, которое было вышестоящим не понятно", – отметила Аласания. 

После этого мать Саакашвили вспомнила о том, как в 2018 году его выдворили из Украины в Польшу, причем для этого политика силой задерживали в ресторане

"С мешком на голове. И всю дорогу, пока его везли, его били еще по голове. Можете себе представить? То есть расчет был на то, чтобы просто его убить в дороге. Конечно, это было все очень-очень страшно", – вспомнила Аласания.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Cаакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Михаил Саакашвили, тюрьма, арест, задержание, избиение, Гиули Аласания
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