Мать Саакашвили: Когда я переживала за сына? Когда он по крыше бегал. Я смотрела за этим дома по телевизору. Страшное ощущение

Мать Саакашвили: Сидишь и ничем помочь не можешь. Страшное ощущение. Лучше, когда что-то случается с тобой, чем с твоим ребенком Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

"Это, между прочим, с Украиной было связано. Вот когда он по крыше бегал. А я была дома и – можете себе представить? – смотрела за всем этим по телевидению. Это был ужас, конечно. И главное – сидишь и ничем помочь не можешь. Страшное ощущение. Вы сами знаете, что всегда лучше, когда что-то случается с тобой, чем с твоим ребенком", – сказала Аласания.

Она отметила, что после этих событий 2017 года Саакашвили попал в тюрьму.

"Хотя там оказалась судья очень честный человек, которая, по-моему, как раз потеряла работу из-за того, что она пришла к такому решению, которое было вышестоящим не понятно", – отметила Аласания.

После этого мать Саакашвили вспомнила о том, как в 2018 году его выдворили из Украины в Польшу, причем для этого политика силой задерживали в ресторане.

"С мешком на голове. И всю дорогу, пока его везли, его били еще по голове. Можете себе представить? То есть расчет был на то, чтобы просто его убить в дороге. Конечно, это было все очень-очень страшно", – вспомнила Аласания.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube