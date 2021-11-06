Мать Саакашвили: Все эти дни я думала, что "вот если бы Гордон смог приехать в Тбилиси"... Это родной человек, Миша его очень любит

"Потому что я все эти дни все время думала, что "вот если бы Гордон смог приехать…"... Потому что я так давно… Я даже с ним так не встречалась, но мне кажется, что это родной человек. Я знаю, что Миша его очень любит. Конечно, я очень-очень вам благодарна. Я извиняюсь за вчерашний случай: за неудобство, которое вы встретили здесь, в Грузии", – говорит она.

Также Аласания выразила благодарность врачу Саакашвили Николозу Кипшидзе, который приехал в Грузию из США, чтобы следить за состоянием политика.

"Его личный врач, который приехал из Америки, – его, может быть, в данный момент выделю. Потому что он заболел. Я просто удивлялась. Потому что это человек не очень здоровый, и он – представляете? – сам, по своему желанию приехал и все время взад-вперед, стоял у тюрьмы и дожидался разрешения. И простудился. Вот у него сейчас воспаление легких. Я не знаю. Ему сейчас тяжело. Ему, конечно, особая благодарность от меня и от всей нашей семьи. Это просто героический такой поступок. Настоящий друг", – отметила она.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube