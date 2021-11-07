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Врач Саакашвили заявил, что его состояние критическое и может ухудшиться в ближайшие часы

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Саакашвили в грузинской тюрьме голодает 38-й день
Саакашвили в грузинской тюрьме голодает 38-й день
Фото: EPA

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, голодающего в грузинской тюрьме 38-й день, критическое, оно может ухудшиться в ближайшие часы. Об этом 7 ноября после посещения Сааакашвили заявил его лечащий врач Николоз Кипшидзе, сообщил портал "Новости-Грузия".

"Это трагедия, потому что некоторые показатели с каждым часом ухудшаются. Ситуация на данный момент критическая", – сказал медик.

Он попросил немедленно созвать консилиум и решить, что делать.

"Его состояние станет критичнее критического, возможно, через несколько часов", – подчеркнул Кипшидзе.

Возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook сообщила, что экс-президент до вчерашнего дня принимал препараты, которые используют в реанимациях.

"Это позволяло ему держаться. Но сейчас он отказался от этого после циничных заявлений грузинской власти о том, что он якобы ест. Это все неправда. Его жизнь по-настоящему находится под очень большой угрозой. У нас нет времени ждать, что что-то хорошее произойдет", – сказала Ясько.

Она призвала перевести Саакашвили в частную клинику.

"Нельзя допустить, чтобы мир потерял Михаила Саакашвили. Нужно действовать, нужно требовать, нужно добиваться справедливости", – отметила она.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/2709371959368635/

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условия голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит уже 37 дней. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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