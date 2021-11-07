Врач Саакашвили заявил, что его состояние критическое и может ухудшиться в ближайшие часы

"Это трагедия, потому что некоторые показатели с каждым часом ухудшаются. Ситуация на данный момент критическая", – сказал медик.

Он попросил немедленно созвать консилиум и решить, что делать.

"Его состояние станет критичнее критического, возможно, через несколько часов", – подчеркнул Кипшидзе.

Возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook сообщила, что экс-президент до вчерашнего дня принимал препараты, которые используют в реанимациях.

"Это позволяло ему держаться. Но сейчас он отказался от этого после циничных заявлений грузинской власти о том, что он якобы ест. Это все неправда. Его жизнь по-настоящему находится под очень большой угрозой. У нас нет времени ждать, что что-то хорошее произойдет", – сказала Ясько.

Она призвала перевести Саакашвили в частную клинику.

"Нельзя допустить, чтобы мир потерял Михаила Саакашвили. Нужно действовать, нужно требовать, нужно добиваться справедливости", – отметила она.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условия голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".