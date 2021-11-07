Саакашвили в грузинской тюрьме голодает 38-й день. Накануне он заявил, что отказывается употреблять все, что включено в протокол о голодовке

Накануне грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условия голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".