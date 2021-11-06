Грузинский омбудсмен назвала дезинформацией данные, что Саакашвили ест. Об этом говорили власти Грузии

6 ноября пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео из тюрьмы, на котором показано, как Саакашвили якобы "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".
Визит в тюрьму, где содержится Саакашвили, после этого нанесли представители грузинского омбудсмена, ознакомились с состоянием здоровья политика, побеседовали с медперсоналом, изучили последнюю информацию/документы, связанные с его голодовкой, а также встретились с самим Саакашвили.
"Установлено, что с 30 октября 2021 года по запросу начальника медицинского управления особой пенитенциарной службы и медперсонала учреждения ему в небольших количествах поступали соки и пюре в медицинских целях. Этот продукт ему предоставил сам медицинский персонал, который объяснил, что его нельзя оценивать как питание и в малых дозах его прием в жидкой форме обусловлен состоянием здоровья пациента. [...] Согласно полученной информации, Михаил Саакашвили с 1 октября 2021 года продолжает голодовку и не получает еды", – говорится в сообщении грузинского омбудсмена.
Она считает, что "распространение такой дезинформации" представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".
"Такое отношение может привести к тому, что голодающие заключенные откажутся от всех видов жидкостей и лекарств, что еще больше ухудшит их состояние здоровья. Однако разглашение такой информации является серьезным ударом по доверию заключенных к медицинскому персоналу – Михаилу Саакашвили сказали, что прием жидкостей и добавок является медицинской необходимостью и заменой лекарств", – объяснила омбудсмен.
Она также намерена "изучить вопрос получения и публикации специальной категории персональных данных об условиях содержания и состоянии здоровья Михаила Саакашвили министерством юстиции Грузии" и при необходимости обратиться в контролирующие органы, чтобы "принять соответствующие меры".
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит уже 37 дней. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.