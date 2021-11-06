Грузинский омбудсмен назвала дезинформацией данные, что Саакашвили ест. Об этом говорили власти Грузии

6 ноября пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео из тюрьмы, на котором показано, как Саакашвили якобы "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Визит в тюрьму, где содержится Саакашвили, после этого нанесли представители грузинского омбудсмена, ознакомились с состоянием здоровья политика, побеседовали с медперсоналом, изучили последнюю информацию/документы, связанные с его голодовкой, а также встретились с самим Саакашвили.

"Установлено, что с 30 октября 2021 года по запросу начальника медицинского управления особой пенитенциарной службы и медперсонала учреждения ему в небольших количествах поступали соки и пюре в медицинских целях. Этот продукт ему предоставил сам медицинский персонал, который объяснил, что его нельзя оценивать как питание и в малых дозах его прием в жидкой форме обусловлен состоянием здоровья пациента. [...] Согласно полученной информации, Михаил Саакашвили с 1 октября 2021 года продолжает голодовку и не получает еды", – говорится в сообщении грузинского омбудсмена.

Она считает, что "распространение такой дезинформации" представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

"Такое отношение может привести к тому, что голодающие заключенные откажутся от всех видов жидкостей и лекарств, что еще больше ухудшит их состояние здоровья. Однако разглашение такой информации является серьезным ударом по доверию заключенных к медицинскому персоналу – Михаилу Саакашвили сказали, что прием жидкостей и добавок является медицинской необходимостью и заменой лекарств", – объяснила омбудсмен.

Она также намерена "изучить вопрос получения и публикации специальной категории персональных данных об условиях содержания и состоянии здоровья Михаила Саакашвили министерством юстиции Грузии" и при необходимости обратиться в контролирующие органы, чтобы "принять соответствующие меры".