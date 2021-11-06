Участники митинга в поддержку Саакашвили установили палатки возле его тюрьмы и дали властям 24 часа

Палаточный городок начали оборудовать возле центрального входа в пенитенциарное учреждение еще в ходе масштабного митинга, пишет издание. Инициаторы акции намерены оставаться там до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют, минимум всю ночь.
Главное требование митинга оппозиции, который прошел в Рустави с участием нескольких тысяч активистов, – именно помещение экс-президента в больницу, причем в частную. Собравшиеся также выступали за проведение внеочередных парламентских выборов.
Агентство ЕРА опубликовало фотографии, на которых видно, что колонию охраняют силовики.
На акции возле тюрьмы с Саакашвили глава оппозиционного "Единого национального движения" Ника Мелия выдвинул властям ультиматум, отмечает "Грузия Online".
"У [лидера правящей партии "Грузинская мечта"] Бидзины Иванишвили есть 24 часа для того, чтобы, если у него осталось хоть крупица здравого смысла, он принял правильное решение и перевел [Саакашвили] туда, где будет обеспечена защита его здоровья и жизни", – заявил Мелия.
Он подчеркнул, что "отсчет времени начинается с этой минуты".
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит уже 37 дней. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.