Участники митинга в поддержку Саакашвили установили палатки возле его тюрьмы и дали властям 24 часа

Палаточный городок начали оборудовать возле центрального входа в пенитенциарное учреждение еще в ходе масштабного митинга, пишет издание. Инициаторы акции намерены оставаться там до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют, минимум всю ночь.

Главное требование митинга оппозиции, который прошел в Рустави с участием нескольких тысяч активистов, – именно помещение экс-президента в больницу, причем в частную. Собравшиеся также выступали за проведение внеочередных парламентских выборов.

Агентство ЕРА опубликовало фотографии, на которых видно, что колонию охраняют силовики.

На акции возле тюрьмы с Саакашвили глава оппозиционного "Единого национального движения" Ника Мелия выдвинул властям ультиматум, отмечает "Грузия Online".

"У [лидера правящей партии "Грузинская мечта"] Бидзины Иванишвили есть 24 часа для того, чтобы, если у него осталось хоть крупица здравого смысла, он принял правильное решение и перевел [Саакашвили] туда, где будет обеспечена защита его здоровья и жизни", – заявил Мелия.

Он подчеркнул, что "отсчет времени начинается с этой минуты".