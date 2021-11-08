Саакашвили увезли из колонии в неизвестном направлении – мать политика

Подтвержденной информации о состоянии Саакашвили пока нет, его, вероятно, перевозят в госпиталь Фото: ЕРА

Предполагается, что Саакашвили увезли в военный госпиталь в городе Гори, отмечает портал. Госпиталь, по данным сайта, оснащен "современной медицинской техникой".

Родных и адвокатов в колонию не пускают, некоторое время назад над ее зданием появился вертолет, а с территории колонии выехали два бронированных автомобиля, пишет "Грузия Online".

Возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook опубликовала видео, на котором зафиксирован пролет вертолета.

Она подчеркнула, что информация о транспортировке политика в госпиталь вертолетом предварительная и еще уточняется. Подтвержденной информации о состоянии Саакашвили пока тоже нет, добавила Ясько.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.