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Священник причастил в тюрьме Саакашвили крошками хлеба, смоченными в вине

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Саакашвили в грузинской тюрьме голодает 39-й день
Саакашвили в грузинской тюрьме голодает 39-й день
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили, голодающий в грузинской тюрьме 39-й день, 8 ноября принял причастие и исповедовался. Об этом сообщил портал "Новости-Грузия".

У Саакашвили в тюрьме побывал епископ Грузинской православной церкви, митрополит Николоз Пачуашвили. Он назвал этот день историческим.

"Я навестил третьего президента Грузии, он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой – крошками хлеба, смоченными в вине. О нем [о Саакашвили] часто говорят, что он должен покаяться. Покаяние с точки зрения христианства – это действие. Это не крокодиловы слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы", – сказал священник.

Он добавил, что Саакашвили по своей воле вернулся в Грузию.

На странице экс-президента в Facebook опубликовали видео брифинга митрополита после посещения Саакашвили в тюрьме. Священник, в частности, отметил, что политик жертвует собой ради свободы Грузии.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1074878019953230/

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, священник, задержание Саакашвили в Грузии
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