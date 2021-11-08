Священник причастил в тюрьме Саакашвили крошками хлеба, смоченными в вине

У Саакашвили в тюрьме побывал епископ Грузинской православной церкви, митрополит Николоз Пачуашвили. Он назвал этот день историческим.

"Я навестил третьего президента Грузии, он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой – крошками хлеба, смоченными в вине. О нем [о Саакашвили] часто говорят, что он должен покаяться. Покаяние с точки зрения христианства – это действие. Это не крокодиловы слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы", – сказал священник.

Он добавил, что Саакашвили по своей воле вернулся в Грузию.

На странице экс-президента в Facebook опубликовали видео брифинга митрополита после посещения Саакашвили в тюрьме. Священник, в частности, отметил, что политик жертвует собой ради свободы Грузии.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе.