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ПОЛИТИКА

Состояние здоровья Саакашвили стремительно ухудшается, его нужно перевести в больницу с реанимацией – Денисова

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Саакашвили голодает в грузинской колонии 39-й день
Саакашвили голодает в грузинской колонии 39-й день
Фото: ЕРА

Состояние здоровья третьего президента Грузии, главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили стремительно ухудшается, сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Ссылаясь на данные врачей, которые сегодня посетили экс-президента Грузии в колонии в Рустави, она сообщила, что состояние здоровья Саакашвили неудовлетворительное и ухудшение может наступить в любую минуту. 

"Призываю грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей", – написала Денисова.

Она рассказала, что после того, как пенитенциарная служба Грузии показала "некоторые факты приема пищи" Саакашвили, политик отказался от любых лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Перечень препаратов, от которых отказался Саакашвили, был определен начальником медицинского отделения пенитенциарной службы для предотвращения летального случая, подчеркнула омбудсмен. 

"Побуждение Михаила отказаться от этих препаратов является ничем иным, как способом лишения его жизни. Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье", – подчеркнула Денисова. 

Она призвала власти Грузии срочно обеспечить Саакашвили "надлежащим лечением, которое может спасти ему жизнь". 

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Сегодня Саакашвили навестил священник. Политик исповедовался и принял причастие. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 39-й день. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, Людмила Денисова, лекарства, лечение, голодовка, омбудсмен, врачи, реанимация, задержание Саакашвили в Грузии
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