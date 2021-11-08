Состояние здоровья Саакашвили стремительно ухудшается, его нужно перевести в больницу с реанимацией – Денисова

Ссылаясь на данные врачей, которые сегодня посетили экс-президента Грузии в колонии в Рустави, она сообщила, что состояние здоровья Саакашвили неудовлетворительное и ухудшение может наступить в любую минуту.

"Призываю грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей", – написала Денисова.

Она рассказала, что после того, как пенитенциарная служба Грузии показала "некоторые факты приема пищи" Саакашвили, политик отказался от любых лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Перечень препаратов, от которых отказался Саакашвили, был определен начальником медицинского отделения пенитенциарной службы для предотвращения летального случая, подчеркнула омбудсмен.

"Побуждение Михаила отказаться от этих препаратов является ничем иным, как способом лишения его жизни. Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье", – подчеркнула Денисова.

Она призвала власти Грузии срочно обеспечить Саакашвили "надлежащим лечением, которое может спасти ему жизнь".

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Сегодня Саакашвили навестил священник. Политик исповедовался и принял причастие.