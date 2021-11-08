"Самое опасное место". Стало известно, где находится Саакашвили

Там проинформировали, что в медучреждение №12 Саакашвили перевели "во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью".

Как пишет портал "Новости-Грузия", это медучреждение – тюремная больница в Глданском районе Тбилиси.

Возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook подчеркнула, что экс-президента Грузии перевели в эту больницу вопреки заявлениям украинского и грузинского омбудсменов, а также выводам консилиума врачей.

"Его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани!" – добавила Ясько. Перед этим стало известно, что Саакашвили увезли из колонии в Рустави, точной информации о его местонахождении не было.



