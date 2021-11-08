Перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения – глава минюста Грузии

По его словам, из-за того, что Саакашвили отказался от основной части лечения, "увеличился риск ухудшения его здоровья". Следовательно, решение о переводе было принято "за счет минимизации и предотвращения риска для здоровья", отметил глава минюста Грузии.

Брегадзе также добавил, что данное решение было принято в целях безопасности Саакашвили.

8 ноября экс-президента Грузии перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. Возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько назвала медучреждение "самым опасным местом для жизни" политика.

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 39-й день. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября Денисова заявила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".