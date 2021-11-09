Голодающего 40-й день Саакашвили вызвали в суд. Заседание запланировано на 10 ноября

Портал отмечает, что в среду состоится слушание по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании "Имеди". Следствие продолжается уже восемь лет, подчеркнул "Новости-Грузия".

Басилая рассказал, что с ним связались представители горсуда, заявив, что сделают запрос по поводу перевода Саакашвили в зал заседаний.

По словам адвоката, минюст Грузии и пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 40-й день.

27 октября политика посетила омбудсмен Украины Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси).

Позже в тюрьму, куда перевели Саакашвили, привезли устройство для проведения компьютерной томографии, а к ее зданию подогнали водомет. Сам третий президент Грузии сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем. По словам Саакашвили, при переводе в больницу его вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы, при этом он оказал сопротивление.