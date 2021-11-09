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"Меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы". Саакашвили голодает 39-й день, теперь – в тюремной больнице

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Саакашвили добровольно покинул Руставскую тюрьму, потому что ему сказали, что везут в гражданскую клинику
Саакашвили добровольно покинул Руставскую тюрьму, потому что ему сказали, что везут в гражданскую клинику
Скриншот: სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

Экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили сообщил, что он был обманом доставлен в Глданскую тюремную больницу, и рассказал, что при переводе его избили. Пост об этом опубликован в его Facebook 9 ноября.

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. При этом, как пояснял позже политик, ему сказали, что его переводят в гражданскую больницу, вместо чего обманом привезли в Глдани, от чего он сам и его адвокаты категорически отказывались.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в тюремной больнице Саакашвили "оскорбил сотрудников как физически, так и устно", сообщили в пенитенциарной службе Грузии. 

"Когда меня проводили через секцию с заключенными, там поднялась шумиха, которая продолжается до сих пор... Один из сотрудников тюрьмы, по-видимому, начальник, заявил мне: "Вот, птичка, ты в наших руках", и начал меня оскорблять. Я спросил его имя, но мне не сказали... Несмотря на категорический отказ, меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы, и я, конечно, сопротивлялся", – рассказал Саакашвили.

Он добавил, что в палате к нему подошел "криминального вида медперсонал" и попытался что-то вколоть политику.

"Тогда я действительно ударил по анализатору, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения. Моя реакция была вызвана стрессом после всего этого насилия и жестокого обращения", – отметил Саакашвили.

Он еще раз подчеркнул, что отказывается от любого медицинского вмешательства, не сотрудничает с местным медперсоналом, и готов встретиться только со своим личным врачом. 

Саакашвили призвал оппозицию продолжать "мирный, но очень сильный протест", а также предупредил, что в Глданской тюрьме "готовится провокация, направленная на срыв нашего мирного протеста".

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/426102788885324

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария, которая встретилась с Саакашвили, подтвердила, что Саакашвили отказался от осмотра врача по поводу физических повреждений, которые мог получить во время перевода в тюремную больницу, сообщило "Новости-Грузия".

"Я тоже не видела повреждений, но его не осматривал врач, а визуально повреждений видно не было. Чтобы делать выводы, его должен осмотреть врач и составить протокол", – добавила она. 

Отвечая на вопросы журналистов, Ломджария подтвердила, что во дворе тюрьмы она слышала выкрики заключенных, которые ругают Саакашвили. По ее словам, в палате Саакашвили есть телевизор и он может наблюдать за акцией в центре города, которую проводят его сторонники.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения.

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 39-й день

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы".

Грузинский омбудсмен Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии "вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных".

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября Денисова сообщила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации. 

Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".

Теги: Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, лечение, голодовка, избиение, задержание Саакашвили в Грузии
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