"Меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы". Саакашвили голодает 39-й день, теперь – в тюремной больнице

Саакашвили добровольно покинул Руставскую тюрьму, потому что ему сказали, что везут в гражданскую клинику Скриншот: სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

8 ноября Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. При этом, как пояснял позже политик, ему сказали, что его переводят в гражданскую больницу, вместо чего обманом привезли в Глдани, от чего он сам и его адвокаты категорически отказывались.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в тюремной больнице Саакашвили "оскорбил сотрудников как физически, так и устно", сообщили в пенитенциарной службе Грузии.

"Когда меня проводили через секцию с заключенными, там поднялась шумиха, которая продолжается до сих пор... Один из сотрудников тюрьмы, по-видимому, начальник, заявил мне: "Вот, птичка, ты в наших руках", и начал меня оскорблять. Я спросил его имя, но мне не сказали... Несмотря на категорический отказ, меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы, и я, конечно, сопротивлялся", – рассказал Саакашвили.

Он добавил, что в палате к нему подошел "криминального вида медперсонал" и попытался что-то вколоть политику.

"Тогда я действительно ударил по анализатору, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения. Моя реакция была вызвана стрессом после всего этого насилия и жестокого обращения", – отметил Саакашвили.

Он еще раз подчеркнул, что отказывается от любого медицинского вмешательства, не сотрудничает с местным медперсоналом, и готов встретиться только со своим личным врачом.

Саакашвили призвал оппозицию продолжать "мирный, но очень сильный протест", а также предупредил, что в Глданской тюрьме "готовится провокация, направленная на срыв нашего мирного протеста".

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария, которая встретилась с Саакашвили, подтвердила, что Саакашвили отказался от осмотра врача по поводу физических повреждений, которые мог получить во время перевода в тюремную больницу, сообщило "Новости-Грузия".

"Я тоже не видела повреждений, но его не осматривал врач, а визуально повреждений видно не было. Чтобы делать выводы, его должен осмотреть врач и составить протокол", – добавила она.

Отвечая на вопросы журналистов, Ломджария подтвердила, что во дворе тюрьмы она слышала выкрики заключенных, которые ругают Саакашвили. По ее словам, в палате Саакашвили есть телевизор и он может наблюдать за акцией в центре города, которую проводят его сторонники.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения.

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили.