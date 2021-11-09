Саакашвили нанесли телесные повреждения во время перевода в больницу – Денисова

По словам омбудсмена Украины, заключенные в учреждении №18 применяют в адрес Сакакашвили словесную агрессию и угрожающие возгласы, которые слышны в его камере.

"Действия грузинской власти и пребывание Саакашвили в таких условиях являются нарушением ст. 2 и ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", – отметила Денисова.

Украинский омбудсмен добавила, что медучреждение пpи учреждении исполнения наказаний №18 города Глдани не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения.

Сам Саакашвили сообщал 8 ноября, что при переводе в больницу его вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы, при этом он оказал сопротивление.