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Минздрав Украины расширил перечень профессий, для которых обязательна COVID-прививка

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В Украине полностью привились от коронавируса 8 млн человек
В Украине полностью привились от коронавируса 8 млн человек
Фото: EPA

В Украине расширили перечень профессий, для которых на период карантина обязательна вакцинация от коронавируса. Об этом 9 ноября сообщил Минздрав.

Перечень пополняется сотрудниками:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 октября в Украине первую дозу вакцины получили более 11,5 млн человек, две – более 8 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

В начала октября Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Это сотрудники органов власти, местных государственных администраций и учреждений образования. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.

8 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует включить медиков в список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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