Более 8 млн украинцев полностью привились от коронавируса

Первую дозу получили 140 тыс. человек, а 100 тыс. получили вторую дозу и завершили иммунизацию.
Прививались 8 ноября тремя вакцинами: CoronaVac (112 тыс.), Pfizer (103 тыс.) и AstraZeneca (24 тыс.), говорится на сайте Минздрава.
С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,5 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – более 8 млн. В общей сложности в стране сделали 19,6 млн прививок.
Наибольшее количество прививок за 8 ноября сделали в Киеве – более 27 тыс. За весь период вакцинальной кампании рекордсмен также Киев – 2,5 млн.
Меньше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 4 тыс. В этом же регионе и меньше всего прививок за время кампании по вакцинации – 348 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).
24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.