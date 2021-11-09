Более 8 млн украинцев полностью привились от коронавируса

С начала вакцинальной кампании одну дозу прививки получили 11,5 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 140 тыс. человек, а 100 тыс. получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

Прививались 8 ноября тремя вакцинами: CoronaVac (112 тыс.), Pfizer (103 тыс.) и AstraZeneca (24 тыс.), говорится на сайте Минздрава.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,5 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – более 8 млн. В общей сложности в стране сделали 19,6 млн прививок.

Наибольшее количество прививок за 8 ноября сделали в Киеве – более 27 тыс. За весь период вакцинальной кампании рекордсмен также Киев – 2,5 млн.

Меньше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 4 тыс. В этом же регионе и меньше всего прививок за время кампании по вакцинации – 348 тыс.