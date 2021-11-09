ЦИК установил результаты довыборов в Раду на двух округах

Центризбирком установил результаты промежуточных выборов в Раду на округах в Черкасской и Херсонской областях Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Об этом проинформировала пресс-служба ЦИК.

Комиссия получила информацию от Пятого и Шестого апелляционного судов о том, что в их производстве нет исков, которые могли бы повлиять на установление результатов выборов в этих двух округах.

Согласно решению ЦИК, промежуточные выборы на округе в Херсонской области выиграл кандидат от "Слуги народа", бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь. За него проголосовало 21 365 избирателей (62,6% от числа людей, которые приняли участие в голосовании).

Победителем промежуточных выборов в Черкасской области также стал кандидат от "Слуги народа". Это мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский, которого поддержали 15 429 избирателей (46,1% от числа людей, принявших участие в голосовании).

"В дальнейшем, в соответствии с избирательным законодательством, для регистрации народным депутатом [им] необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы или должности, не совместимой с депутатским мандатом и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата. После получения и рассмотрения перечисленных документов комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины", – добавили в ЦИК.