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ЦИК установил результаты довыборов в Раду на двух округах

Центризбирком установил результаты промежуточных выборов в Раду на округах в Черкасской и Херсонской областях
Центризбирком установил результаты промежуточных выборов в Раду на округах в Черкасской и Херсонской областях
Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 ноября установила результаты промежуточных выборов на одномандатных округах №184 в Херсонской области и №197 – в Черкасской.

Об этом проинформировала пресс-служба ЦИК. 

Комиссия получила информацию от Пятого и Шестого апелляционного судов о том, что в их производстве нет исков, которые могли бы повлиять на установление результатов выборов в этих двух округах. 

Согласно решению ЦИК, промежуточные выборы на округе в Херсонской области выиграл кандидат от "Слуги народа", бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь. За него проголосовало 21 365 избирателей (62,6% от числа людей, которые приняли участие в голосовании). 

Победителем промежуточных выборов в Черкасской области также стал кандидат от "Слуги народа". Это мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский, которого поддержали 15 429 избирателей (46,1% от числа людей, принявших участие в голосовании). 

"В дальнейшем, в соответствии с избирательным законодательством, для регистрации народным депутатом [им] необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы или должности, не совместимой с депутатским мандатом и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата. После получения и рассмотрения перечисленных документов комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины", – добавили в ЦИК. 

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1502552060127206

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Явка на промежуточных выборах, по данным ЦИК, составила 21,39% в округе №184 и 25,57% в округе №197.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, выборы, ЦИК, Херсонская область, Черкасская область, апелляция, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский
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