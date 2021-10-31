В ЦИК сообщили, какая явка была на довыборах в Раду в Черкасской и Херсонской областях

"По информации от окружных избирательных комиссий, явка на промежуточных выборах к 20.00 составила 21,39% в округе №184 в Херсонской области и 25,57% в округе №197 в Черкасской области", – отметили в посте.

В ЦВК напомнили, что на внеочередных выборах в парламент, которые состоялись 21 июля 2019 года, явка избирателей на округе №84 составила 45,96%, а на округе №197 – 52,01%.

"Результаты голосования должны установить до 15 ноября", – уточнили в Центризбиркоме.