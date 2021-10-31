"Опора" рассказала о явке на довыборах в Раду в Черкасской и Херсонской областях

В Украине сегодня проходят довыборы нардепов в округе №197 и №184 Фото: EPA

По информации наблюдателей от "Опоры", которые работают на участках, в 184 округе проголосовало 17,6% избирателей, погрешность составляет 2,2%. В 197 округе – 20,8%, без погрешности со всех участков.

По состоянию на 12.00, по информации Центральной избирательной комиссии Украины, в округе №197 проголосовало 12,32% избирателей, а в округе №184 – 11,94%.