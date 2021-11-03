Рада уволила пятерых министров, ЦИК объявил результаты довыборов в парламент. Главное за день

Верховная Рада уволила пятерых министров

3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Андрея Тарана – с поста министра обороны и Романа Абрамовского – с поста министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

4 ноября Рада рассмотрит представление президента Владимира Зеленского о назначении экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны.

Также парламент рассмотрит представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении замглавы Офиса президента Юлии Свириденко вице-премьер-министром – министром экономики Украины, нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук – вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Рада уточнила текст закона об олигархах

Верховная Рада на заседании 3 ноября проголосовала за уточнение текста законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен подписать документ.

ЦИК объявил результаты довыборов в Раду в двух округах

Центральная избирательная комиссия проверила 100% протоколов из избирательных округов №184 и №197, где 31 октября прошли довыборы в Верховную Раду.

В округе №197 победил кандидат от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, а в округе №184 – бывший глава Херсонской ОГА, тоже кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

Жене Семенченко сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины 3 ноября сообщила о подозрении женщине, которая, по данным следствия, присвоила 150 тыс. грн из средств, которые были на счетах благотворительного фонда батальона "Донбасс". Имени женщины в релизе не называют. По данным источников издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, речь идет о жене экс-нардепа и бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко Наталье Московец (Наталке Музыке).

В "красную" зону могут включить еще три области

В зоне риска попадания в "красную" зону эпидемической опасности в связи с коронавирусной инфекцией находятся Волынская, Харьковская и Тернопольская области, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения индийскую вакцину от коронавируса Covaxin. Препарат рекомендовали использовать людям в возрасте от 18 лет с интервалом между первой и второй дозами в четыре недели.