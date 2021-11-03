Рада 4 ноября рассмотрит назначение четырех кандидатов на должности министров

Рада рассмотрит представление президента Владимира Зеленского о назначении экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны.

Также парламент рассмотрит представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении замглавы Офиса президента Юлии Свириденко вице-премьер-министром – министром экономики Украины; нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук – вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.



