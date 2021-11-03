Зеленский направил в Раду представление о назначении Резникова министром обороны

Документ направлен на рассмотрение комитета.

Контекст:

3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Новым главой Минреинтеграции может стать нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Такую кадровую ротацию уже одобрила фракция "Слуги народа".