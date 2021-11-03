СБУ сообщила о подозрении жене Семенченко

Имени женщины в релизе не называют. по данным источников издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, речь идет о жене экс-нардепа и бывшего командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко Наталье Московец (Наталке Музыке).

Об этом также сама Московец написала в Facebook.

"Досудебное следствие установило, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные. Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это из средств, которые жертвовали наши соотечественники на нужды и развитие добровольческого батальона", – заявили в СБУ.

Жене Семенченко вручили подозрение по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Как пишет сама женщина, подозрение ей вручали "на видеокамеру возле кафе".

"Теперь я злостная воровка. Уверена, у меня тоже будет судья Вишняк. Осталось понять, на кого оставить троих детей", – отметила она.

Сам Семенченко находится под стражей, срок ареста истекает 6 ноября.