Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО, он выходит из голодовки – Шевченко

Семенченко в тяжелом состоянии, есть проблемы с давлением, с восстановлением стабильного сердечного ритма, сообщает его жена Фото: Семен Семенченко / Facebook (архив)

По его словам, Семенченко начал процесс выхода из голодовки, которую держал более двух месяцев.

"Не прошло и полгода, как должностные лица из Офиса омбудсмена Украины решили проверить (и на том спасибо), какого черта Служба безопасности Украины держит в своем ИВС в камере-одиночке Семена Семенченко, который вот уже 60 дней голодает? Как результат, Семена мгновенно перевели в Лукьяновское СИЗО, где он сейчас и находится в карантинном корпусе и под наблюдением врачей восстанавливает процесс приема пищи", – написал Шевченко.

Он назвал это "маленькой, но победой".

Семенченко перевели в другое СИЗО 28 сентября, писала его жена Наталья Московец (Наталка Музыка).

Она уточнила, что Семенченко прекратил голодовку, поскольку "беззаконие в виде содержания в изоляторе СБУ прекратилось".

"Но! Пока его состояние тяжелое, есть проблемы с давлением, с восстановлением стабильного сердечного ритма. Надлежащей медицинской помощи не получает и в условиях СИЗО получить не сможет", – подчеркнула Музыка.

По словам супруги экс-нардепа, сейчас она пытается добиться обследования и лечения мужа в профильной больнице.

Семенченко объявил бессрочную голодовку 20 августа. При этом он уточнял, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но "делал это неофициально – проверял силу воли".

27 августа Семенченко потерял сознание в изоляторе, сообщала его жена.