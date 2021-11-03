"Мы уже посыпались по срокам". Арахамия заявил, что лично просил министров не отчитываться перед отставкой

Арахамия сообщил, что не успевает провести все законопроекты в Раде Фото: sluga-narodu.com

"Я лично просил, потому что не успеваю провести все законопроекты, которые сейчас на повестке дня на эту неделю, если будет дополнительно на каждого час, то вообще мы уже посыпались по срокам, мы просто посыплемся полностью. Поэтому я лично просил не об отчете… присутствие – это их желание, приходить или не приходить", – сказал Арахамия.

Верховная Рада 3 ноября отправила в отставку пятерых членов правительства: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Из них только Резников присутствовал в сессионном зале и давал краткие ответы на вопросы народных депутатов, отмечает "Радіо Свобода". Обычно чиновники, чью отставку рассматривают в парламенте, отчитываются о своей работе перед голосованием.