На довыборах в Раду победили кандидаты от "Слуги народа" – ЦИК

В округе №197 в Черкасской области победил кандидат от "Слуги народа", мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский. Его поддержали 46,95% избирателей. За соперника Войцеховского, беспартийного самовыдвиженца Владислава Голуба, проголосовали 25,44% избирателей, сообщил сайт ЦИК.

В округе №184 в Херсонской области, согласно данным Центризбиркома, победил кандидат от "Слуги народа", бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, его поддержали 64,38% избирателей. На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко, который получил 14,33% голосов.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Явка на промежуточных выборах, по данным ЦИК, составила 21,39% в округе №184 и 25,57% в округе №197.