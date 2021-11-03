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Верховная Рада уточнила текст трех статей закона об олигархах. Его будет подписывать Стефанчук

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Рада поручила Стефанчуку подписать закон
Рада поручила Стефанчуку подписать закон
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 3 ноября проголосовала за уточнение текста законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что "закон переписывают, не устраняя противоречия".

"Пишут новую редакцию закона, вопреки регламенту. Давайте с таким же успехом напишем туда, что мы таки чемпионы по борьбе с коронавирусом", – добавил он.

Стефанчук рассказал, что несогласованность устраняют по ст. 131 регламента Верховной Рады. Нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин заявил о нарушении регламента.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, как и Княжицкий, напомнил, что во время голосования за закон нардепы поддержали правки, которые противоречат друг другу.

"Но это было решение Верховной Рады. Сейчас происходит подмена 131-й [статьи регламента], потому что меняется одно слово и под это полностью переписывается статья [законопроекта]. Это будет восприниматься как фактически разрушение решения, которое было принято Верховной Рады. Изменение, которого мы не видим, потому что нет решения комитета. Комитет должен был рассмотреть вопрос и внести предложение на рассмотрение председателя Рады оставить одну пятую статью [закона] – или в варианте, который был предложен мной или коллегами, или господином [нардепом от "Батьківщини" Иваном] Крулько, или Офисом президента. Этого не произошло", – сказал он.

Стефанчук возразил, что все необходимые документы на сайте парламента были опубликованы 1 ноября. В предложениях по устранению несогласованности в принятом законе есть только сравнительная таблица от 1 ноября (.pdf). Она была опубликована на сайте парламента 2 ноября, указано в карточке законопроекта.

Уточняли нардепы ст. 5, ст. 7 и ст. 9 принятого закона.

Правки приняли 249 голосами по первым двум статьям и 251 – по третьей.

Противоречащие друг другу правки, как сообщал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, касаются того, какой орган должен определять олигархов. Это ст. 5 закона.

Одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Разумков утверждал, что Рада приняла его поправку к закону.

Согласно сравнительной таблице, решение о признании олигархом принимает СНБО на основании представления:

  • Кабинета Министров;
  • члена СНБО;
  • Национального банка;
  • Службы безопасности Украины;
  • Антимонопольного комитета Украины.

После этого первый вице-спикер Рады Александр Корниенко предложил поручить Стефанчуку безотлагательно подписать закон, это предложение поддержали 252 нардепа.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером. Спикер еще не подписал закон. 2 ноября в карточке законопроекта появилась отметка о том, что в Раду поступили предложения по устранению несогласованностей в нем.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Николай Княжицкий, Сергей Рахманин, закон, законопроект, олигархи, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко, Ярослав Железняк
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