Верховная Рада уточнила текст трех статей закона об олигархах. Его будет подписывать Стефанчук

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что "закон переписывают, не устраняя противоречия".

"Пишут новую редакцию закона, вопреки регламенту. Давайте с таким же успехом напишем туда, что мы таки чемпионы по борьбе с коронавирусом", – добавил он.

Стефанчук рассказал, что несогласованность устраняют по ст. 131 регламента Верховной Рады. Нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин заявил о нарушении регламента.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, как и Княжицкий, напомнил, что во время голосования за закон нардепы поддержали правки, которые противоречат друг другу.

"Но это было решение Верховной Рады. Сейчас происходит подмена 131-й [статьи регламента], потому что меняется одно слово и под это полностью переписывается статья [законопроекта]. Это будет восприниматься как фактически разрушение решения, которое было принято Верховной Рады. Изменение, которого мы не видим, потому что нет решения комитета. Комитет должен был рассмотреть вопрос и внести предложение на рассмотрение председателя Рады оставить одну пятую статью [закона] – или в варианте, который был предложен мной или коллегами, или господином [нардепом от "Батьківщини" Иваном] Крулько, или Офисом президента. Этого не произошло", – сказал он.

Стефанчук возразил, что все необходимые документы на сайте парламента были опубликованы 1 ноября. В предложениях по устранению несогласованности в принятом законе есть только сравнительная таблица от 1 ноября (.pdf). Она была опубликована на сайте парламента 2 ноября, указано в карточке законопроекта.

Уточняли нардепы ст. 5, ст. 7 и ст. 9 принятого закона.

Правки приняли 249 голосами по первым двум статьям и 251 – по третьей.

Противоречащие друг другу правки, как сообщал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, касаются того, какой орган должен определять олигархов. Это ст. 5 закона.

Одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Разумков утверждал, что Рада приняла его поправку к закону.

Согласно сравнительной таблице, решение о признании олигархом принимает СНБО на основании представления:

Кабинета Министров;

члена СНБО;

Национального банка;

Службы безопасности Украины;

Антимонопольного комитета Украины.

После этого первый вице-спикер Рады Александр Корниенко предложил поручить Стефанчуку безотлагательно подписать закон, это предложение поддержали 252 нардепа.